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Gündem
AA 24.07.2026 19:12

Çankaya Belediyesi soruşturmasında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da arasında olduğu 2 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Çankaya Belediyesi soruşturmasında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından 25 şüpheli tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da yer aldığı 3 zanlı, mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Tutuklama talebiyle 3 şüpheli de Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan Hasan Karabulut dahil 2 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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