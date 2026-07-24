TBMM'de sandalye dağılımı değişti

TBMM'nin internet sitesinde yer alan "28. Dönem Milletvekilleri Sandalye Dağılımı" bölümü, CHP'deki 91 milletvekilinin, Manisa Milletvekili Özgür Özel liderliğinde kurulacak Yeni Parti'ye katılmak için istifası nedeniyle güncellendi.

Güncellemenin ardından CHP'nin milletvekili sayısı 44'e düştü, bağımsız milletvekilli sayısı 102'ye yükseldi.

Yeni Parti'ye katılmak için istifa eden ve bağımsız olarak görünen 91 milletvekili, partinin kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığına yapılacak bildirimden sonra Yeni Parti milletvekili olarak yer alacak.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 277

Bağımsız: 102

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 46

Cumhuriyet Halk Partisi: 44

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592