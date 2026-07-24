Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu... Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek... Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun..." sözlerine yer verdi.

Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu…



Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek…



Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun… pic.twitter.com/Poq09VXjqP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2026