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Gündem
TRT Haber 24.07.2026 13:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu... Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek... Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun..." sözlerine yer verdi.

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Ayasofya Camii Recep Tayyip Erdoğan
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