Çok Bulutlu 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.07.2026 10:48

Özgür Özel ve 90 vekil CHP'den istifa etti

Özgür Özel, Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

Özgür Özel ve 90 vekil CHP'den istifa etti

Özgür Özel'in "basın bilgilendirme grubu"ndan yapılan açıklamaya göre, Yeni Partinin kuruluşuna ilişkin işlemler sürüyor.

Özel'in Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, Özel ile toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kuruluna katıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Özel'in Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzaladığı anlara ilişkin görüntüsü de paylaşıldı. Özel evrakları imzalamasının ardından, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Yeni Partinin kuruluşuna ilişkin evrakların gün içinde İçişleri Bakanlığına teslim edilmesi bekleniyor.

Özgür Özel ve 90 vekil CHP'den istifa etti

Özgür Özel: Yeni partimizi kuruyoruz
Özgür Özel: Yeni partimizi kuruyoruz

Grup Toplantısı'nda veda etmişti

Özel, TBMM Grup toplantısında konuşmuştu. Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktığını kaydeden Özel, "Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz." demişti.

ETİKETLER
CHP Özgür Özel Son Dakika
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran'dan Ayasofya paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:19
İstanbul'da bu yıl 130 milyon muayene gerçekleştirildi
12:09
2026-AGS pazar günü yapılacak
11:52
Ayasofya'yı 30 milyondan fazla kişi ziyaret etti
11:49
Türkiye "temiz teknoloji" projelerine odaklandı
11:47
TMO 8,3 milyon ton hububat alımıyla rekor kırdı
11:37
Türkiye, 115 ülkedeki ticari diplomat ağıyla yeni rekorlar hedefliyor
Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı
Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ