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Gündem
TRT Haber 24.07.2026 10:01

İletişim Başkanı Duran'dan Ayasofya paylaşımı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünde, bu kutlu mabedin kıyamete kadar ezanlarla, selalarla ve ibadetle yaşamaya devam etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan Ayasofya paylaşımı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namaz eda edilmesinin 6. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Asırlık bir emanetin, milletin duaları ve tekbirleriyle asli hüviyetine kavuştuğunu belirten Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan bu tarihi adım, milletimizin tarihine, medeniyetine ve vakıf mirasına sahip çıkma iradesinin en güçlü tezahürlerinden biri oldu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünde, bu kutlu mabedin kıyamete kadar ezanlarla, selalarla ve ibadetle yaşamaya devam etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Burhanettin Duran Ayasofya Camii
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