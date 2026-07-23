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Gündem
AA 23.07.2026 22:52

Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 13'ü tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

AVCI programı ve saha istihbaratıyla 23 şüpheli tespit edilmişti

Soruşturma kapsamında 20 Temmuz'da, yapay zeka destekli "AVCI" programı ve saha istihbaratıyla tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmişti.

Bahis sitelerine entegre PANEL sisteminin yanı sıra hesap kullandıran kişilerin telefonlarının, kartlarının ve fiziki paraların bulunduğu belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalanmıştı.

Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

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