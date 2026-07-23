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Gündem
AA 23.07.2026 22:56

Beşiktaş, Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti
[Fotograf: AA]

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