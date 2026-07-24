İşgalci İsrail'den yeni skandal: Batı Şeria'da 6 bin dönümlük yeni işgal planı onaylandı

ARIJ'in açıklamasında, işgalci İsrail'deki "Gush Etzion Bölge Konseyi"nin 20 Temmuz'da Beytüllahim'in güneyinde gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan Tekoa yerleşiminin güneydoğusundaki yaklaşık 6 bin dönümlük alanı kapsayan geniş kapsamlı işgal planını onayladığı belirtildi.

Planın, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim alanlarının genişletilmesini öngördüğü ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu planın konut alanları, turizm tesisleri, ticari faaliyet bölgeleri, tarım arazileri ile açık alanlar ve yolların inşasını içerdiği kaydedildi.

İşgal planının, Gush Etzion Yerleşimler Konseyi Başkanı Yaron Rosenthal'ın eli kanlı İsrail hükümetinin yerleşim blokunda 6 yeni yerleşim biriminin kurulmasını onayladığını duyurmasından bir hafta sonra kabul edildiği belirtildi.

ARIJ, Beytüllahim'in doğu ve batı kırsalını kapsayan Gush Etzion yerleşim blokunun, İsrail hükümetinin işgal politikalarının temel odak noktalarından biri olduğunu belirtti.

Bölgede yaklaşık 120 bin İsraillinin yaşadığı ve Filistin topraklarının gasbedilmesiyle kurulan 30'a yakın yerleşimin bulunduğu aktarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin daha önce açıklanan raporunda, İsrail'in, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başlangıcından bu yana geçen sürede Batı Şeria'da Filistinlilere ait yaklaşık 60 bin dönüm araziye el koyduğu belirtilmişti.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmesiyle oluşturulan yerleşimler yasa dışı kabul edilirken, İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da işgal faaliyetleri, baskınlar ve gözaltılar arttı.