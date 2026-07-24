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Türkiye
AA 24.07.2026 05:08

İstanbul'da minibüs ve bariyere çarpan otomobildeki sürücü öldü

İstanbul TEM Otoyolu’nda minibüse çarptıktan sonra bariyerlere saplanarak ters dönen otomobildeki sürücü öldü, 2 kişi de yaralandı.

İstanbul'da minibüs ve bariyere çarpan otomobildeki sürücü öldü
[Fotograf: İHA]

TEM Otoyolu Ankara istikameti Hekimbaşı yol ayrımında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil aynı yönde seyir halindeki minibüse çarptıktan sonra, bariyerlere saplanıp ters döndü.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü, bariyerlerle ters dönen otomobilin arasında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Minibüste bulunan ve hafif yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda yaklaşık iki saat araç yoğunluğu oluştu.

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