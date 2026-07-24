Petrol fiyatları mayıstan bu yana ilk kez 100 dolara ulaştı

Küresel petrol fiyatları için gösterge niteliğindeki Brent petrol, ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarını artırmasının ardından günlerdir süren yükselişini sürdürerek perşembe günü yüzde 6'dan fazla değer kazandı.

Yemen'deki Husi milislerinin Kızıldeniz'deki petrol tankerlerine saldırması ve Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı baypas etmek için kullandığı kritik bir ihracat rotasını tehdit etmesi üzerine fiyatlarda sıçrama yaşandı.

Doğalgaz fiyatları da son bir ayda düzenli bir artış gösterdi. İngiltere gösterge doğalgaz fiyatı, haziran ayı sonunda yaklaşık 98 peni seviyesindeyken mevcut durumda term başına yaklaşık 150 peni seviyesine yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından düşüşe geçmişti. Fiyatlar, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri harekata başlamasından önce görülen seviyelere gerilemişti.

Ancak ateşkes başarısız oldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu hafta yaptığı açıklamada, İran'daki yetkililerin bir anlaşmaya varmaya hazır olmadığını belirtti.

Süren çatışmalar, İngiltere ve ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede enflasyonu yükseltme ve tüketiciler için daha yüksek fiyatlara yol açma riski taşıyor.

Akaryakıt fiyatları artıyor

Yüksek petrol fiyatları genellikle benzin ve motorinin pahalılaşmasına neden oluyor.

Sürücüler bu durumdan doğrudan etkilenirken, işletmelerin artan taşıma maliyetlerini müşterilere yansıtması sebebiyle gıda gibi diğer ürünlerin fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor.

Enflasyon, motorin ve benzin fiyatlarındaki yavaşlamanın etkisiyle haziran ayıyla biten yılda İngiltere'de yüzde 2,6'ya, ABD'de ise yüzde 3,5'e geriledi. Ancak Orta Doğu'da yeniden alevlenen çatışmalar nedeniyle bu yavaşlamanın kısa ömürlü olup olmayacağına dair sorular varlığını koruyor.

Açıklanan yeni veriler, İngiltere'de benzin fiyatlarının temmuz ayı başından bu yana litre başına 5 peni artarak yaklaşık 1,56 sterline ulaştığını gösterdi. RAC verilerine göre motorinin litresi ise ortalama 1,72 sterlin seviyesinde bulunuyor.

Sürücü savunma grubu AAA'ya göre ABD'de ortalama benzin fiyatları, bir ay önceki 3,92 dolar seviyesinden tekrar galon başına 4 doların üzerine çıktı.

Quilter Cheviot Yatırım Yöneticisi Jonathan Raymond yaptığı açıklamada, daha pahalı yakıt ve enerjinin geniş ekonomiye yayılarak işletmelerin maliyetlerini artırabileceğini ve nihayetinde gıda ile diğer ürünlerin fiyatlarına yansıyabileceğini söyledi.

Raymond, bu durumun enflasyonla mücadele eden merkez bankaları için yeni bir baş ağrısı oluşturduğunu ifade etti. Enerji fiyatlarının yüksek seyretmeye devam etmesi halinde politika yapıcıların faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma veya artırma baskısı altına girebileceğini belirten Raymond, bu durumun halihazırda zorlanan konut kredisi sahipleri ve borçlular için bir darbe olacağını kaydetti.

İngiltere'de akaryakıt fiyatları neden yeniden yükseliyor

İngiltere'de faiz oranlarını belirleyen İngiltere Merkez Bankası, son dört toplantısında faizleri yüzde 3,75 seviyesinde sabit tuttu.

Capital Economics Baş İngiltere Ekonomisti Paul Dales, Bankanın faizleri neredeyse kesin olarak yeniden sabit tutacağına inandığını söyledi. Ancak Dales, enerji fiyatlarındaki artışın hafiflemesi halinde analistlerin gelecek yıl faiz indirimleri beklemeyi sürdürdüğünü ifade etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni atanan başkanı Kevin Warsh, geçen hafta Kongreye yaptığı açıklamada, merkez bankasının kalıcı şekilde yüksek seyreden enflasyona toleransı olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Warsh'un selefi Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürmesi yönünde baskı yapmıştı. Trump, Amerikalıların borçlanma maliyetlerinde indirim yapılması yönündeki talebini Warsh'un yerine getirmesini beklediğini açıkça belirtti.

Ancak Fed, geçen ay Warsh yönetimindeki ilk toplantısında ABD faiz oranlarını yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 arasında sabit tuttu. Warsh, Kongreye yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmanın fiyatları etkilemesinin ardından fiyat istikrarını yeniden sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.