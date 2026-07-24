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Dünya
AA 24.07.2026 06:09

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de bazı evleri hava saldırılarıyla hedef aldı

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bazı evleri ve ticari tesisleri hava saldırılarıyla bombaladığı bildirildi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de bazı evleri hava saldırılarıyla hedef aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki ez-Zeytun Mahallesi'nde bir evi bombaladığı belirtildi.

Haberde, söz konusu saldırıda bazı sivil vatandaşların yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini bir dizi saldırıyla hedef aldığına işaret edilen haberde, kuzeydeki Gazze kenti ve el-Faluca bölgesinde de evlerin savaş uçaklarıyla bombalandığı ifade edildi.

Savaş uçaklarının ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan el-Bureyc Mülteci Kampı'nda da bir evi bombaladıkları vurgulanan haberde, İsrail'in Gazze kentinde ticari bazı tesisleri de hava saldırılarıyla hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.

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