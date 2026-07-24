Astronomlardan uzayda benzeri görülmemiş keşif

Avrupa Güney Rasathanesinin Şili'deki Çok Büyük Teleskobu kullanılarak yürütülen ve sonuçları Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar keşfettikleri bu cismi şimdilik "eksouydu" olarak adlandırma kararı aldı.

Güneş'in etrafında dönen ve "kahverengi cüce" olarak bilinen cismin yörüngesinde bulunan yapı, ezberleri bozuyor.

Kahverengi cüceler, yıldız olamayacak kadar küçük ancak gezegen olamayacak kadar büyük gök cisimleri olarak tanımlanıyor.

Güneş Sistemi terimleri yetersiz kalıyor

Araştırma yazarlarından Kevin Hoy, sistemin yapısını değerlendirirken, "Bu gök cismi bir gezegen olacak kadar büyük ancak doğrudan bir yıldızın etrafında dönmüyor.

Bir yıldızın etrafında dönen başka bir cismin etrafında turluyor. Sistemdeki üçüncü halka olması nedeniyle ona uydu demek istiyoruz ancak bildiğimiz kayalık uydulara hiç benzemiyor" ifadelerini kullandı.

Çalışmada yer alan astrofizikçi Alice Zurlo ise Güneş Sistemi'nde gezegenler, yıldızlar ve uydular arasındaki sınırların net olduğunu, ancak bu sistemde tüm bu kavramların birbirine karıştığını belirtti.

Bugüne kadar 6 binden fazla ötegezegen tespit eden astronomlar, henüz Güneş Sistemi dışında varlığı kesinleşmiş bir uydu bulabilmiş değil.

CD-35 2722 sistemindeki bu keşif doğrulanırsa, Güneş Sistemi dışındaki ilk uydu tespiti olarak kayıtlara geçecek.