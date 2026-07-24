Avrupa'da aşırı sıcaklar ve orman yangınları: Binlerce kişi tahliye edildi

İtalya'ya bağlı Sicilya Adası'nda rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar Agrigento bölgesindeki Bivona çevresini etkisi altına alırken, başkent Palermo'da elektrik kesintileri yaşandı.

Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux yakınlarında yer alan Lege Cap-Ferret beldesinde çıkan yangına 700'e yakın itfaiyeci müdahale etti. Yetkililer, bölgede 20 binden fazla kişinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini bildirdi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Bordeaux Havalimanı yakınlarında iki itfaiyeci hayatını kaybetti.

İngiltere'ye bağlı Galler bölgesinde ise kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle resmi olarak kuraklık durumu ilan edildi. Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıkların Avrupa genelinde toprak ve nehirlerdeki nem oranını ciddi oranda düşürdüğünü vurguluyor.

Yunanistan'da hava sıcaklıklarının 42 dereceyi aşmasıyla birlikte, başkent Atina'nın da dahil olduğu güney ve orta bölgelerde orman yangını tehlikesine karşı en yüksek alarm seviyesine geçildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de sıcaklıkların 43 dereceye ulaşacağı beklentisiyle uyarı yayımladı.

İspanya ve İtalya'da ulaşım ve yaşam olumsuz etkilendi

İspanya'da günlerdir süren yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Demiryolu altyapı işletmecisi Adif, Madrid yakınlarındaki ray hattına yaklaşan yangın nedeniyle tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Kesinti, Madrid ile Barselona arasındaki yüksek hızlı tren hattında da aksamalara yol açtı.

İspanya Meteoroloji Ajansı, bazı bölgelerde sıcaklıkların 44 dereceye ulaşması nedeniyle "olağanüstü tehlike" uyarısında bulundu. Ülke genelinde bu yıl yanan alan miktarının 100 bin hektarı aştığı belirtildi.

İtalya'da ise Sicilya'nın San Cataldo beldesi yakınlarındaki yangına müdahale eden 59 yaşındaki bir itfaiyeci rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Ada genelinde 100'den fazla kişi evlerinden ve sağlık merkezlerinden tahliye edildi. Duman ve yüksek sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde yerleşim yerleri ve yollar tedbiren kapatıldı.

Sicilya'daki yangınların Afrika üzerinden gelen güçlü siroko rüzgarlarıyla yayıldığı, tımarların, zeytinliklerin ve altyapı sistemlerinin zarar gördüğü aktarıldı.