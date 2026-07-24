Açık 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 24.07.2026 06:33

Avrupa'da aşırı sıcaklar ve orman yangınları: Binlerce kişi tahliye edildi

Güney Avrupa genelinde etkisini sürdüren ve hava sıcaklıklarının 44 dereceyi aştığı sıcak dalgası, İtalya, İspanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede orman yangınlarına yol açtı. Yangınlar nedeniyle 20 binden fazla kişi tahliye edildi.

Avrupa'da aşırı sıcaklar ve orman yangınları: Binlerce kişi tahliye edildi

İtalya'ya bağlı Sicilya Adası'nda rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar Agrigento bölgesindeki Bivona çevresini etkisi altına alırken, başkent Palermo'da elektrik kesintileri yaşandı.

Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux yakınlarında yer alan Lege Cap-Ferret beldesinde çıkan yangına 700'e yakın itfaiyeci müdahale etti. Yetkililer, bölgede 20 binden fazla kişinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini bildirdi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Bordeaux Havalimanı yakınlarında iki itfaiyeci hayatını kaybetti.

İngiltere'ye bağlı Galler bölgesinde ise kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle resmi olarak kuraklık durumu ilan edildi. Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıkların Avrupa genelinde toprak ve nehirlerdeki nem oranını ciddi oranda düşürdüğünü vurguluyor.

Yunanistan'da hava sıcaklıklarının 42 dereceyi aşmasıyla birlikte, başkent Atina'nın da dahil olduğu güney ve orta bölgelerde orman yangını tehlikesine karşı en yüksek alarm seviyesine geçildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de sıcaklıkların 43 dereceye ulaşacağı beklentisiyle uyarı yayımladı.

İspanya ve İtalya'da ulaşım ve yaşam olumsuz etkilendi

İspanya'da günlerdir süren yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Demiryolu altyapı işletmecisi Adif, Madrid yakınlarındaki ray hattına yaklaşan yangın nedeniyle tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Kesinti, Madrid ile Barselona arasındaki yüksek hızlı tren hattında da aksamalara yol açtı.

İspanya Meteoroloji Ajansı, bazı bölgelerde sıcaklıkların 44 dereceye ulaşması nedeniyle "olağanüstü tehlike" uyarısında bulundu. Ülke genelinde bu yıl yanan alan miktarının 100 bin hektarı aştığı belirtildi.

İtalya'da ise Sicilya'nın San Cataldo beldesi yakınlarındaki yangına müdahale eden 59 yaşındaki bir itfaiyeci rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Ada genelinde 100'den fazla kişi evlerinden ve sağlık merkezlerinden tahliye edildi. Duman ve yüksek sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde yerleşim yerleri ve yollar tedbiren kapatıldı.

Sicilya'daki yangınların Afrika üzerinden gelen güçlü siroko rüzgarlarıyla yayıldığı, tımarların, zeytinliklerin ve altyapı sistemlerinin zarar gördüğü aktarıldı.

ETİKETLER
Fransa İspanya İtalya Orman Yangını
Sıradaki Haber
Kontrolden çıkan yapay zeka ABD'yi karıştırdı: Kapatma düğmesine basın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:45
Bahreyn’de sirenler çaldı, halka güvenli alanlara gitme çağrısı yapıldı
07:39
ABD'deki seçimde yazlım hatası: ABD vatandaşı olmayan yüzlerce kişi oy kullandı
06:59
Google üç yeni yapay zeka modelini erişime açtı
06:53
Şempanzeler kavgadan kaçınmak ve gerilimi azaltmak için birbirine sarılıyor
06:41
Astronomlardan uzayda benzeri görülmemiş keşif
06:38
ABD'den 60'tan fazla ülkeye yeni gümrük vergisi dalgası
Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı
Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ