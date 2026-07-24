Google ve Tesla hisseleri yapay zeka harcamalarının piyasaları sarsmasıyla geriledi

Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisse fiyatı yüzde 7'ye yakın değer kaybederken Elon Musk'ın elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 14,5 geriledi.

Her iki şirket de çarşamba günü açıklanan finansal sonuçlarında, operasyonlar ve yatırımlar ödendikten sonra kalan nakit miktarını ifade eden serbest nakit akışında negatif değer bildirdi. Şirketler ayrıca önümüzdeki aylarda ve yıllarda milyarlarca dolar daha harcama yapma taahhüdünde bulundu.

Finansal kayıtlara göre Google, 2004 yılında halka açık bir şirket olmasından bu yana ilk kez serbest nakit akışında negatif değer gördü.

Büyük teknoloji şirketleri yeni yapay zeka teknolojisi dalgasından yararlanmak için yarışırken yatırımcılar finansal getirilerin ne zaman ortaya çıkacağını sorguluyor.

Alphabet, üç ay önce verdiği harcama tahminini 15 milyar dolar artırarak bu yıl esas olarak yapay zeka projeleri ve altyapısına 205 milyar dolara kadar harcama yapmayı bekliyor.

Tesla ise bu yıl ayrıntıları belirtilmeyen projelere 25 milyar dolara kadar harcama yapmayı öngörüyor.

AJ Bell Yatırım Direktörü Russ Mould, bu yatırımların orantılı bir getiri sağlama yeteneği konusunda halen ciddi bir şüphe bulunduğunu ifade etti.

Alphabet'in toplam çeyreklik geliri yüzde 23 arttı

Alphabet'in toplam çeyreklik geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 119,8 milyar dolara ulaştı.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in işleri son aylarda büyümeye devam etse de yapay zeka altyapısına yapılan ağır harcamalar şirketin kalan nakit dengesini negatif bölgeye itti.

Geçmiş finansal kayıtlara göre şirketin serbest nakit akışı en az son on yılda ilk kez eksi 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Şirketin hisseleri borsa kapanışı sonrasındaki işlemlerde hızla yüzde 4 değer kaybetti.

Google Finans Direktörü Anat Ashkanazi finans analistleriyle yaptığı görüşmede, neredeyse tamamı yapay zeka harcamalarından kaynaklanan artan sermaye giderleri nedeniyle şirketin negatif serbest nakit akışı kaydettiğini belirtti.

Ashkanazi, şirketin ikinci çeyrekte 45 milyar dolar harcadığını, bu maliyetin yüzde 60'ının sunuculara, kalan yüzde 40'ının ise veri merkezlerine gittiğini söyledi.

Alphabet'in sermaye harcamaları bu yılın ilk çeyreğinde 36 milyar dolar seviyesindeydi.

Ashkanazi görüşmede yapay zeka söz konusu olduğunda talebin halen yatırımların önünde seyrettiğini dile getirdi.

Ashkanazi, cazip yatırım fırsatları gördükleri sürece yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Google İcra Kurulu Başkanı Sundar Pichai, yapay zeka araç ve kabiliyetlerine yönelik teknolojik dönüşümün halen birden fazla alandaki bir değişimin erken aşamaları gibi hissettirdiğini belirtti. Pichai, yapılan harcamalardan finansal getiri elde etmeye yönelik planlarının disiplinli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Pichai, öncü kabiliyetlerle yapılabileceklerin kullanıcı deneyimlerine dönüştürülmesi için halen yapılması gereken çok iş olduğunu bildirdi.

Varlık yönetim şirketi Killik & Co'nun ortaklarından Rachel Winter, Google'ın ne kadar harcama yaptığı konusunda yatırımcılar arasında şaşkınlık yaşandığını dile getirdi.

Winter, bu rakamların oldukça yüksek olduğunu ve sonuçlar açıklandığında hisselerin düşmesinin bu harcama seviyelerine ilişkin bir endişe bulunduğunu gösterdiğini kaydetti.

Tesla iki yıl sonra ilk kez negatif nakit akışı bildirdi

Tesla, artan yatırım maliyetleri nedeniyle ikinci çeyrekte 1,1 milyar dolarlık eksi serbest nakit akışı bildirdi.

Finansal kayıtlara göre bu durum, şirketin son iki yıldaki ilk negatif kalan nakit göstergesi oldu.

Tesla'nın bu yıl yapmayı planladığı 25 milyar dolarlık harcama, 2025 yılındaki sermaye harcamalarının iki katından fazlasına denk geliyor.

Tesla Finans Direktörü Vaibhav Taneja, şirketin büyük bir yatırım döngüsünde olduğunu ve harcamalarının önümüzdeki üç yıl boyunca muhtemelen daha da artacağını açıkladı.