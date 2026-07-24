Şempanzeler kavgadan kaçınmak ve gerilimi azaltmak için birbirine sarılıyor

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, şempanzeler ve bonobolar; sarılma, öpme, okşama, hafif ısırma gibi davranışları toplumsal toleransı artırmak için kullanıyor.

Yemek öncesi temas stresi azaltıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Zambiya'daki koruma alanlarında yaşayan beş farklı bonobo ve şempanze grubu üzerinde yürütülen çalışmada, primatlara belirli aralıklarla fıstık verilerek yemek saatleri düzenlendi. Araştırmacılar, beslenme saatinden önceki 5 dakika boyunca hayvanlar arasındaki etkileşimleri inceledi.

Araştırmada, yemek öncesinde birbiriyle daha fazla fiziksel temasta bulunan bireylerin, gıdayı paylaştıkları beslenme anında daha az çatışma yaşadığı ve yan yana daha uzun süre barışçıl şekilde vakit geçirebildiği tespit edildi.

Çalışmanın başyazarı psikolog Jake Brooker, büyük insansı maymunların hayatlarında yoğun stresle karşılaştıklarını belirterek, "Gıda rekabeti gibi durumlarda grup içinde ciddi gerilim yaşanabiliyor. Yemek öncesinde bu temasları en çok kuran bireylerin, sonrasında gıdayı daha huzurlu şekilde paylaşabildiklerini gördük" değerlendirmesini yaptı.

Şempanzeler daha fazla temas kuruyor

Agresif yapılarıyla tanınan şempanzelerin, bonobolara kıyasla daha geniş bir grupta fiziksel temasta bulunduğu ve birbirlerinin ağzına parmak koyma veya hafifçe ısırma gibi riskli güven gösterilerine daha sık başvurduğu belirlendi.

Bonobolarda dişiler arasındaki bağlar ön plandayken, şempanzelerde özellikle erkek bireylerin birbiriyle daha çok temas kurduğu gözlendi.

Toronto Üniversitesinden primatolog Julie Teichroeb, her iki türün de grup içi toleransı artırmak adına aynı mekanizmayı kullanmasının, ortak ataların da çatışmaları azaltmak için benzer yöntemler kullandığı ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.