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Türkiye
AA 24.07.2026 05:09

Üsküdar'da 4 katlı binanın balkonunda kısmi çökme meydana geldi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir binanın balkonunda meydana gelen çökme nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi.

Üsküdar'da 4 katlı binanın balkonunda kısmi çökme meydana geldi

Sultantepe Mahallesi Yenidünya Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katının balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi.

Kopan beton parçalarının çıkardığı sesleri duyan bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak güvenli bir alana geçti.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından binanın etrafına şerit ve bariyer çekerek kapılarını mühürledi.

Sokakta bekleyen bina sakinlerinden bazıları ile polis ve Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Kalacak yeri olmayan bina sakinlerine belediyenin yer ayarlamaması üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Bina sakinlerinden Yusuf Can Şişman, gazetecilere, tahliye esnasında belediyenin kendilerine barınacakları bir yer temin edeceğinin söylendiğini ancak bunun yerine getirilmediğini iddia etti.

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