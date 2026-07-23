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Dünya
AA 23.07.2026 22:50

İran: ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 55 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini, 629 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran: ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 55 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Kirmanpur, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 kişinin yaşamını yitirdiğini, 629 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan 36’sının hastanelerde tedavisinin sürdüğünü aktaran Kirmanpur, diğerlerinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Kirmanpur, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 53 kişinin yaşamını yitirdiğini, 592 kişinin yaralandığını belirtmişti.

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