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Dünya
AA 23.07.2026 21:07

Axios: Trump, İran'a karşı "büyük çaplı bir saldırıyı" ciddi olarak düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak" düşündüğü iddia edildi.

Axios: Trump, İran'a karşı "büyük çaplı bir saldırıyı" ciddi olarak düşünüyor

Axios haber sitesine konu hakkında demeç veren Trump'ın, İran'a karşı şubat sonunda başlattığı "Destansı Öfke Operasyonu"ndan daha büyük saldırılara hazır olduğu öne sürüldü.

Buna göre, Trump, İran'a yönelik "büyük çaplı muharebe operasyonlarını" yeniden başlatmayı "ciddi olarak" düşündüğünü ancak konu hakkında henüz bir karar vermediğini söyledi.

Trump, "Büyük bir saldırıyı düşünüyorum, daha önce hiç olmadığı kadar büyük. Bir karar vermeye yakınım, her şey hazır." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik olası saldırılara İsrail'in "isterse 2 dakika içerisinde katılacağını" savunan Trump, bu hususta "kimseye ihtiyaç duymadıklarının" altını çizdi.

Trump, İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının "sonuçları" olacağını belirterek, İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine dikkati çekti.

İran tarafının "müzakere etmek istediğini ancak şu anda anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını" savunan Trump, "Henüz yeterince acı çekmediler." dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'da olacağını ve yaşamını yitiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katılacağını aktararak, "Bibi (Netanyahu) ile ilişkilerimiz çok iyi. Eğer buradaysa onunla görüşürdüm." ifadelerini kullandı.

Konu hakkında bilgi sahibi 2 ABD'li yetkili de İran'a saldırı hususunda ABD ordusuna henüz bir emir verilmediğini aktardı.

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