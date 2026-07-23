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Dünya
AA 23.07.2026 17:28

İsrail'in Gazze'deki soykırımı geride 65 bin 279 yetim ve 28 bin 224 dul bıraktı

İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden soykırımı nedeniyle Gazze Şeridi'nde yetim sayısının 65 bin 279'a, dul kadın sayısının ise 28 bin 224'e çıktığı açıklandı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı geride 65 bin 279 yetim ve 28 bin 224 dul bıraktı

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve ateşkese rağmen devam eden saldırılarının Filistinliler üzerindeki olumsuz etkisine dair bilgi verildi.

Açıklamada, 11 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden temmuz ayına kadarki süreçte 2 bin 39 çocuğun daha yetim kaldığı, 54 bin 468 çocuğun soykırım sırasında anne veya babasından birini veya her ikisini kaybettiği ifade edildi.

Yine ateşkes sürecinde 742 kadının dul kaldığı, böylece toplam dul kadın sayısının 28 bin 224'e yükseldiği açıklanırken, bu şekilde yardım programlarına bağımlı kalan ailelerin sayısının arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de şiddete maruz kalan yaklaşık 3 bin kadın ve terk edilmiş 200 kadının kayıtlara geçtiği, boşanma oranlarında da büyük artış yaşandığı bilgisi verildi.

İsrail saldırılarının ateşkesin ilanından bu yana 20'den fazla barınma merkezi ve kampı hedef aldığı ya da hasara uğrattığı, bunun sonucunda 638 ailenin ev veya çadırdan oluşan barınma alanlarını tamamen kaybettiği, belgelenen olaylarda ise 163'ten fazla çadırın zarar gördüğü bildirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun kara operasyonlarıyla ihlallerini sürdürmesi, "Sarı Hat" olarak bilinen bölgedeki ilerleyişini devam ettirmesi ve siviller için ayrılan alanları daraltmasının, 800'den fazla ailenin Gazze içinde yeniden yerinden edilmesine yol açtığı belirtildi.

Birçok ailenin çadırlarını ve barınma merkezlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin açıkta yaşam mücadelesi verdiği vurgulandı.

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