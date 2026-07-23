Zelenski: Tahıl Koridorumuzu kapatmak için her şeyi yapacaklar

Zelenski, Kiev'de resmi temaslarda bulunan İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'nın Karadeniz limanlarında ticari gemi trafiğinin durdurulmasına değinen Zelenski, Rus ordusunun ülkesine giden tüm gemilere yönelik saldırılar düzenlediğini kaydetti.

Dünden itibaren hiçbir geminin Ukrayna limanlarına giremediğini aktaran Zelenski, "(Ruslar) Tahıl Koridorumuzu kapatmak için her şeyi yapacaklar." ifadesini kullandı.

"Sonbahara kadar üçlü görüşmeleri yapmalıyız"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik çalışmaları değerlendiren Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile dün telefonda görüştüğünü anımsattı.

Görüşmede savaşın sona erdirilmesi için diplomasi sürecinin daha etkili hale getirilmesi gibi konuları ele aldıklarını aktaran Zelenski, ABD tarafının daha sonra Rusya'nın temsilcileriyle görüşme yapabileceğini belirtti.

Zelenski, ABD-Ukrayna-Rusya arasında daha önce yapılan üçlü görüşmelerin devam etmesi için yoğun çalışma yapılması gerektiğini kaydederek, "Bana göre üçlü bir görüşme yapılacak. Elbette tüm bunları sonbahara kadar yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Savaşın müzakere yoluyla bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, "Bu bir önceliktir ve ben buna odaklanmış durumdayım. Karşımızda kimin olduğunu siz de ben de anlıyoruz. Çünkü Rusya'nın her zaman aradığı alternatif yol, savaş ve seferberliğin artırılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda Başbakanı Martin ile yaptıkları ikili görüşmede, Rusya'dan gelen tehditleri de ele aldıklarını ifade eden Zelenski, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'ya yeni saldırılar hazırlıyor. Bizim görüşümüze göre (Putin) Rusya'da ek seferberlik hazırlıyor, savaşın genişletilmesi için hazırlık yapıyor." diye konuştu.

Ukrayna hükümetindeki değişiklikler

Son dönemlerde hükümette yaptığı değişikliklere de değinen Zelenski, kısa süre önce görevinden istifa eden eski Başbakan Yuliya Sviridenko'ya Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi olma görevini teklif ettiğini açıkladı.

Eski İçişleri Bakanı İgor Klimenko'nun, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un yerine atanmasını önerdiğini aktaran Zelenski, Umerov için de farklı tekliflerin değerlendirildiğini söyledi.