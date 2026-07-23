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Türkiye
AA 23.07.2026 17:19

Edirne'de "Pomeranian" cinsi 5 köpek yavrusu ele geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 5 pomeranian cinsi yavru köpek yakalandı.

Edirne'de "Pomeranian" cinsi 5 köpek yavrusu ele geçirildi

Tarım ve orman Bakanlığı'nın NSosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile Gümrükler Muhafaza genel müdürlükleri birimlerinin koordineli çalışması sonucu bir aracın arka koltuğunun altına gizlenerek yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 5 pomeranian cinsi yavru köpeğin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kimlik, kayıt ve sağlık belgeleri bulunmayan yavru köpekler, koruma altına alınarak hayvan bakımevine teslim edildi. Sorumlular hakkında ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulandı."

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