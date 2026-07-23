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Türkiye
TRT Haber-AA 23.07.2026 14:18

Fethiye'deki orman yangını kontrol altında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gökçeovacık Mahallesi'nde başlayarak İnlice Mahallesi'ne ulaşan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fethiye'deki orman yangını kontrol altında

Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi’ne ulaşan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi. Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri yangına müdahaleyi sürdürdü.

 

Yangına 6 dakikada müdahale başladı

Orman Genel Müdürlüğünün hesabından, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, gazetecilere, dün başlayan orman yangınına 6 dakika gibi kısa sürede müdahaleye başladıklarını söyledi.

Yangın sırasında meteorolojik şartlar bakımından sıkıntılı ve riskli bir durum olduğunu belirten Karacabey, yangının blok orman alanları ve yerleşim yerlerine sıçramaması için mücadele verildiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karacabey, "Verdiğimiz etkili ve etkin mücadele neticesinde yangın kontrol altına alınmış oldu" dedi.

Gökçeovacık Mahallesi’nde dün çıkan yangın, İnlice Mahallesi’ne kadar ulaşmış, İnlice Mahallesi’nde bazı evler tahliye edilmişti.

Fethiye'de orman yangını
Fethiye'de orman yangını

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