Başkentray Banliyö Hattı, Sincan'dan Yenikent'e kadar uzanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demir Yolu Projesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ankara'nın batı aksında hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Sincan OSB, Yenikent yerleşim alanları ve Kazan Soda Üretim Tesisleri'ni ulusal demir yolu ağına entegre ediyoruz. Başkentray'ın mevcut 36 kilometrelik hattını Yenikent'e uzatırken aynı zamanda bölgenin sanayi üretim merkezlerine de demir yolu bağlantısı kazandırıyoruz." bilgisini verdi.

Uraloğlu, Sincan OSB-Yenikent-Kazan Soda Demir Yolu Projesi'nin yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda, elektrikli, sinyalli ve çift hatlı olarak inşa edildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Projemiz kapsamında, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan'dan Yenikent'e kadar 12 kilometre uzatıyoruz. Ayrıca Yenikent'ten Kazan Soda Tesisleri'ne 4 bin 17 metrelik iltisak hattını da hayata geçiriyoruz. Saatte 120 kilometre işletme hızına uygun altyapı tesis ediyoruz. Hat üzerindeki 5 köprü, 11 aç-kapa tünel, 14 menfez, 6 alt geçit ve 1 üst geçitte çalışmalarımızı tamamladık."

Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Ankara'nın batı koridorundaki raylı ulaşım kapasitesinin önemli ölçüde artacağına işaret ederek, "Başkentray'ın Yenikent'e uzatılması ve Kazan Soda bağlantısının devreye alınmasıyla Ankara'nın batısını kuşatan banliyö hattı yaklaşık 52 kilometreye ulaşacak. Böylece Yenikent'in 600 bini aşan nüfusunun raylı sistem erişimini artırırken sanayi kuruluşlarımızın lojistik imkanlarını da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında üç yeni istasyon yapılıyor

Proje kapsamında OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 olmak üzere üç yeni istasyonun inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, bunun yanında OSB Yük Merkezi ve Kazan Soda Yük Merkezi olmak üzere iki ayrı yük merkezini de hayata geçirdiklerini, bu sayede hem yolcu taşımacılığı hem de yük taşımacılığı açısından güçlü bir demir yolu altyapısı oluşturduklarını bildirdi.

Uraloğlu, projenin sanayi ve lojistik açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kazan Soda Tesisleri ile OSB'lere doğrudan demir yolu bağlantısı sağlayarak ağır yük taşımacılığının önemli bir bölümünü kara yolundan demir yoluna kaydıracağız. Bu sayede lojistik maliyetlerini düşürürken kara yolu trafik yükünün ve karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlayacağız. Kazan Soda Tesisleri'ne bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4,4 milyon ton yük taşıyacağız. Fabrikada üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı bir şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız."

Uraloğlu, Haziran 2026 itibarıyla projede yaklaşık yüzde 96,9 fiziki ilerleme sağlandığı bilgisini vererek, "Altyapı imalatlarının büyük bölümünü tamamladık. Köprüler, aç-kapa tüneller, menfezler ve diğer sanat yapılarının tamamı bitirildi. Hat serimi, balast, kaynak ve katener montaj çalışmalarında ise son aşamaya geldik. Sahada 291 personelimiz ve 127 makinemizle 7/24 aralıksız çalışıyoruz. Altyapı ve üstyapı işlerimizi bu yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin hizmete alınmasıyla Başkentray'ın erişim alanının genişleyeceğini, Ankara'nın batısında yaşayan vatandaşlar için yeni bir raylı ulaşım alternatifi oluşturulacağını vurgulayan Uraloğlu, bölgedeki sanayi tesislerinin ulusal demir yolu ağıyla entegrasyonunun daha da güçleneceğini kaydetti.