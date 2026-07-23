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Gündem
AA 23.07.2026 14:12

İletişim Başkanı Duran'dan Erzurum Kongresi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Erzurum Kongresi'nde ortaya konulan kararlılık ve azim, bugün de birlik ve beraberliğimizin, güçlü devlet anlayışımızın ve bağımsızlık idealimizin en önemli ilham kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan Erzurum Kongresi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Erzurum Kongresi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin Milli Mücadele'nin istikametini belirleyen, milletin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan eden en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' ilkesiyle vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı kararlılıkla ortaya konulmuş, milli irade, istiklal mücadelemizin sarsılmaz temeli haline gelmiştir. Erzurum Kongresi'nde ortaya konulan kararlılık ve azim, bugün de birlik ve beraberliğimizin, güçlü devlet anlayışımızın ve bağımsızlık idealimizin en önemli ilham kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

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Burhanettin Duran Erzurum
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