Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Cibaliye kampındaki el-Yemen es-Said Hastanesi yakınında bir grup Filistinliyi hedef aldı.
İsrail saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
Hayatını kaybeden Filistinlinin naaşı ile yaralılar Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.
İsrail'in saldırılarında 73 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.