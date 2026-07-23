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Gündem
AA 23.07.2026 16:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hatay" mesajı: Birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden biri

Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentin birlik ve beraberliğin en güzel sembollerinden biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hatay" mesajı: Birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarihin en anlamlı dönüm noktalarından birini bir kez daha gururla ve şükranla yad ettiklerini belirtti.

Hatay'ın 23 Temmuz 1939 tarihinde ana vatana kavuşmasının, milletin birlik ve beraberlik ruhunun, haklı davasına olan inancının ve güçlü diplomatik iradesinin en müstesna zaferlerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asırlardır aynı medeniyetin, aynı kültürün ve aynı kardeşlik ikliminin ayrılmaz bir parçası olan Hatay, bugün de Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir. Tarih boyunca farklı inançların, kültürlerin ve medeniyetlerin barış içinde bir arada yaşadığı bu kadim şehrimiz, birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden biri olmaya devam etmektedir. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hatay'ımızı her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha dirençli bir şehir olarak geleceğe taşıyacak, kadim şehrimizi eskisinden çok daha güzel bir şekilde ihya ve inşa edeceğiz."

Bu anlamlı yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere, Hatay'ın ana vatana katılmasında emeği geçen devlet adamlarını, kahramanları ve tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle yad eden Erdoğan, Hataylıları ve tüm vatandaşları selamladı.

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