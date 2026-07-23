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Dünya
AA 23.07.2026 14:58

ChatGPT'nin tavsiyesiyle tedavi olmayan kişi, hastalığı ağırlaştığı için OpenAI'a dava açtı

ABD'de bir kişi, ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT'yi, rahatsızlığı hayati tehlike oluşturan bir boyuta gelmeden önce kendisini tedavi almaktan caydırmakla suçlayarak firmadan davacı oldu.

ChatGPT'nin tavsiyesiyle tedavi olmayan kişi, hastalığı ağırlaştığı için OpenAI'a dava açtı

The New York Times gazetesinin haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan rahip Scott Winters, OpenAI ve şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'a karşı California eyalet mahkemesine başvurdu.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Altman ve şirket, ChatGPT'nin Winters'a verdiği tıbbi tavsiyeler nedeniyle "yetkisiz hekimlik" ve ihmalkarlıkla suçlandı.

Dilekçede, Winters'ın 2024'te sağlık sorunlarıyla ilgili soruları ChatGPT'ye sorduğunda ilk başta tıbbi destek almaya yönlendirildiği ancak zamanla sohbet robotunun bu uyarıları bırakarak doğrudan tavsiyeler vermeye başladığı iddia edildi.

Akciğer embolisi nedeniyle yoğun bakıma alındı

ChatGPT'nin, Winters'ı giderek kötüleşen sağlık sorunlarının tehlikeli bir durumun habercisi olmadığı yönünde temin ettiği ve gerçek tıbbi destek almaktan caydırdığı öne sürülen dilekçede, Winters'ın, ChatGPT tarafından "hafife alınan" ağrının ardından akciğer embolisi nedeniyle yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.

Dilekçede, Winters'ın hayati tehlike oluşturan bu duruma giden süreçte tedavi almasını erteleten ChatGPT'nin güvenlik önlemlerinin yeterince çalışmadığı savunuldu.

Şirketten bir sözcü ise yaptığı açıklamada, ChatGPT'nin kullanım sözleşmesinde hastalık tanısı ve tedavisinde kullanılamayacağının açıkça belirtildiğini ancak yine de sağlıkla ilgili sorulara verilen yanıtları en güvenli hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

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