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Gündem
AA 23.07.2026 12:45

Öğrencilere ulaşım desteği: 2022'den bu yana 536 milyon lira ödendi

Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması amacıyla uygulanan Ulaşım Desteği Programı'ndan 2025-2026 eğitim öğretim yılında 59 bin 277 öğrenci yararlandı.

Öğrencilere ulaşım desteği: 2022'den bu yana 536 milyon lira ödendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaşım Desteği Programı ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören öğrencilerin şehirlerarası ulaşım giderlerini karşıladıklarını hatırlattı.

Geleceğin teminatı olan öğrencilere, eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için her türlü desteği sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, Ulaşım Desteği Programı'nın Aralık 2022'de hayata geçirildiğini aktardı.

Göktaş, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerinin altını çizerek, ailelerinden uzakta öğrenim gören öğrencilerin ulaşım giderlerine sağlanan desteğin hem aile bütçesine katkı sunduğunu hem de gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmesine imkan tanıdığının altını çizdi.

Üst limit tutarı 1900 lira

Öğrencilerin eğitim hayatının her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceklerini dile getiren Göktaş, sosyal destek mekanizmalarını güçlendirerek sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilere yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplam 4 kez destek verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerimizi, öğrencilerimizi eğitim hayatlarında farklı program ve projelerle desteklemeyi sürdürüyoruz. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrenciler için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği Programı'mızın üst limit tutarını 1900 liraya yükseltmiştik. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uygulanan ulaşım desteğinden 2025-2026 eğitim öğretim yılında 59 bin 277 öğrenci yararlandı."

Ulaşım Desteği Programı'na 536 milyon 714 bin lira destek

Göktaş, Ulaşım Desteği Programı'ndan bugüne kadar 158 bin 867 öğrenci yararlandı ve bu kapsamda 2022'den Haziran 2026'ya kadar 536 milyon 714 bin lira tutarında destek verildi.

Bakan Göktaş, programa ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından, ailenin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini vurguladı.

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