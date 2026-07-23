İletişim Başkanı Duran, usta edebiyatçı Rasim Özdenören'i andı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Rasim Özdenören'i ölüm yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu.

Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk edebiyatının ve düşünce hayatımızın müstesna kalemlerinden Rasim Özdenören'i vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle yad ediyorum. Hayatı boyunca kalemiyle hakikatin, adaletin ve medeniyet değerlerimizin izini süren Özdenören, geride bıraktığı eserleriyle ve fikirleriyle bugün de gönüllere ve zihinlere hitap etmeyi sürdürüyor. Mekanı cennet, makamı ali olsun."