Parçalı Bulutlu 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.07.2026 11:21

İletişim Başkanı Duran, usta edebiyatçı Rasim Özdenören'i andı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, usta edebiyatçı Rasim Özdenören'i vefatının 4. yılında rahmetle andı.

İletişim Başkanı Duran, usta edebiyatçı Rasim Özdenören'i andı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Rasim Özdenören'i ölüm yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu.

Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk edebiyatının ve düşünce hayatımızın müstesna kalemlerinden Rasim Özdenören'i vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle yad ediyorum. Hayatı boyunca kalemiyle hakikatin, adaletin ve medeniyet değerlerimizin izini süren Özdenören, geride bıraktığı eserleriyle ve fikirleriyle bugün de gönüllere ve zihinlere hitap etmeyi sürdürüyor. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

ETİKETLER
Burhanettin Duran
Sıradaki Haber
Norveç vazgeçti: Malezya rotayı Türkiye’ye çevirebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:47
Türk hamsisi dünya sofralarında: İhracat 3 bin tona yaklaştı
11:43
MEBİ platformunda kullanıcı sayısı 6 milyona yaklaştı
11:37
28 yeni ürün eklendi: Kıyma, yoğurt ve sucukta hile tespit edildi
11:42
OGM'den yangın mesaisi: 16 bin 500 bin kilometre orman yolu temizlendi
11:46
İran basını: ABD, Sistan-Beluçistan'a saldırı düzenledi
11:27
Rekabet ihlallerine 6 ayda 17 milyar lira ceza
İzmir'in "kıyamet köyü" Şirince
İzmir'in "kıyamet köyü" Şirince
FOTO FOKUS
İznik Gölü turkuaza büründü
İznik Gölü turkuaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ