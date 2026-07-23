Norveç vazgeçti: Malezya rotayı Türkiye’ye çevirebilir

Rusya-Ukrayna savaşıyla kendini gösteren ve ABD-İsrail-İran arasında başlayıp bölgeye yayılan çatışmalarla iyiden iyiye hissedilen ‘yeni dönem’ savunma sanayiinde atılan imzaların dahi boşa düştüğü bir süreci beraberinde getirdi.

Son olarak Norveç, yıllar önce Malezya ile imzaladığı NSM gemisavar füze satışını henüz ilk teslimatlar dahi yapılmadan iptal etti. Oslo yönetiminin temel çıkış noktası güvenlik paradigmalarının değiştiği üzerine kuruluydu.

“Bu tür gelişmiş teknolojileri önümüzdeki dönemde sadece yakın müttefiklerimizin ve NATO üyelerinin kullanımına sunacağız.” açıklaması yapan Norveç elbette Malezya cephesinde tepkiyle karşılandı.

Malezya tarafına göre sözleşmeler imzalanmış, paralar ödenmiş, tüm yükümlülükler yerine getirilmişti. “Bu yaptıkları Batılı bir ülkenin uluslararası taahhütlerinin güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.” dedi Malezya Savunma Bakanı. Ancak sonuç değişmedi.

Malezya’nın projelerinde zafiyet oluşabilir

Elindeki savaş gemilerini bu gelişmiş füzelerle donatmayı hedefleyen Malezya durumdan memnun olmasa da farklı bir çözüm arayışına da hızlıca başladı.

İlk olarak ABD’nin kapısını çalan Kuala Lumpur yönetimi Norveç füzesinin muadili için Trump yönetiminden destek beklediklerini belirtti.

Ancak ABD’nin özellikle İran’a yönelik harekat sırasında kendi stoklarının çoğunluğunu tükettiği ve çoğu kalemde ‘kritik seviye’ olarak tabir edilen noktaya düştüğü daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Gemisavar füzesi üretiminde de gaza basmak isteyen ABD’nin kapasitesinin ne kadarını Malezya’ya ayırabileceği soru işareti.

[Norveç her ne kadar NSM ile çok geniş bir pazarı kontrol etse de yakın gelecekte Türkiye'nin ATMACA ile bu alanda daha güçlü şekilde var olacağı konuşuluyor.]

ATMACA füzesi Malezya’ya ilaç olabilir

Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan’a göre bu noktada öne çıkan en güçlü adaylardan biri de Türk mühendislerce geliştirilen ATMACA gemisavar füzesi.

Norveç üretimi NSM’nin aslında ilk olarak F-35 savaş uçakları için geliştirildiği bilgisini paylaşıyor Erkan. Daha sonra bu temel üzerinden donanmaların kullanabileceği yeni bir füze devşirildiğini anlatıyor.

NSM’nin son derece kabiliyetli bir füze olduğunu da sözlerine ekleyen Erkan’a göre ATMACA da bazı dokunuşların ardından Malezya için biçilmiş kaftan olabilir.

Uzun menzili ve hayli gelişmiş güdüm yeteneğiyle NSM’nin dünyada en çok tercih edilen füzelerden olduğunu vurguluyor Erkan ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Dünyada çok net bir tekel değil ancak satış rakamları hayli yüksek. Türkiye’nin ATMACA füzesiyse menzil olarak NSM’ye eşdeğer olsa da güdüm sisteminde farklılıklar var. Norveç füzesi bu noktada bir adım önde.

Ancak ATMACA da farklı denemeleri devam eden son derece iyi bir füze. Üzerindeki radara kızılötesi arayıcı başlık da ekleyip ilerleyebilirsek Norveç füzesinin en ciddi rakiplerinden biri oluruz. Ki bahsettiğimiz versiyonlarla ilgili çalışmaların yapıldığını da biliyoruz. Böyle bir versiyon Malezya’nın içine düştüğü çıkmazda hayli güçlü bir çözüm olabilir. Bence bir şekilde Ankara’nın kapısını çalıp, neler yapılabileceği konusunda ilerlemek isteyecekler.

Günün sonunda ATMACA’nın yeni adresi Malezya olsun ya da olmasın bu füze kendi alanında dünyanın en iyilerinden biri olacak. Bilindiği üzere Türkiye, özellikle savunma sanayinde ortaya koyduğu ürünü sahadaki şartlara göre hızla güncelleyebilen esnek bir yapıya sahip. ATMACA için de benzer bir yol haritası göreceğimizi ve bu nadide füzenin adını yakın gelecekte çok sık duyacağımızı düşünüyorum.”