Memur emeklilerine zam farkı ödemeleri yarın yapılacak

SGK'dan yapılan açıklamada, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan farkların, banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 24 Temmuz Cuma günü ödeneceği belirtildi.

Açıklamaya göre, zam farkı ödemeleri şu esaslara göre gerçekleştirilecek:

Aylıklarını her ay alanlara: Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı,



Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan;

1. Grupta (Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlar) yer alanlara 1 aylık,

2. Grupta (Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlar) yer alanlara 2 aylık,

3. Grupta (Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlar) yer alanlara 3 aylık maaş farkı tahakkuk ettirildi.

Ödenecek fark tutarı 14,5 milyar lira

Bu kapsamda toplam 2 milyon 491 bin 370 kişiye ödenecek fark tutarının 14,5 milyar lira olduğu bilgisi verildi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri zamlı aylıklarını alıyor

Öte yandan açıklamada, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞ-KUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık alanların aylıklarının ise zamlı olarak kendi rutin ödeme günlerinde ödenmeye başlandığı hatırlatıldı.