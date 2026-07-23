Parçalı Bulutlu 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 23.07.2026 12:10

Memur emeklilerine zam farkı ödemeleri yarın yapılacak

Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz'da yapılacak. Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL ödeme gerçekleştirilecek.

Memur emeklilerine zam farkı ödemeleri yarın yapılacak

SGK'dan yapılan açıklamada, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan farkların, banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 24 Temmuz Cuma günü ödeneceği belirtildi.

Açıklamaya göre, zam farkı ödemeleri şu esaslara göre gerçekleştirilecek:

  • Aylıklarını her ay alanlara: Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı,
     
  • Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan;

1. Grupta (Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlar) yer alanlara 1 aylık,

2. Grupta (Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlar) yer alanlara 2 aylık,

3. Grupta (Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlar) yer alanlara 3 aylık maaş farkı tahakkuk ettirildi.

Ödenecek fark tutarı 14,5 milyar lira

Bu kapsamda toplam 2 milyon 491 bin 370 kişiye ödenecek fark tutarının 14,5 milyar lira olduğu bilgisi verildi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri zamlı aylıklarını alıyor

Öte yandan açıklamada, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞ-KUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık alanların aylıklarının ise zamlı olarak kendi rutin ödeme günlerinde ödenmeye başlandığı hatırlatıldı.

ETİKETLER
Emekli Memur SGK
Sıradaki Haber
Türk hamsisi dünya sofralarında: İhracat 3 bin tona yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:24
Rusya: Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açığız
13:04
MSB: Türk personel Eurofighter eğitimi için ağustosta İngiltere’ye gidecek
12:58
İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
12:50
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran'a "bedel ödemeye devam edecekler" mesajı
12:49
Öğrencilere ulaşım desteği: 2022'den bu yana 536 milyon lira ödendi
12:40
Gölbaşı Veri Merkezi, Türkiye'nin yapay zeka üssü olacak
Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu
Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu
FOTO FOKUS
İznik Gölü turkuaza büründü
İznik Gölü turkuaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ