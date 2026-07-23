Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.07.2026 04:33

Bakan Kacır, 6. Arktik Bilim Seferi'ni TRT Haber'e anlattı

Türkiye, küresel iklim değişikliğinin izlerini sürmek ve bilimsel çalışmalar için kutuplardaki kararlı yolculuğunu sürdürüyor. 6’ncı Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma seferinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bilim insanlarını yalnız bırakmadı. TRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Kacır, bölgenin önemine dikkat çekti.

Bakan Kacır, 6. Arktik Bilim Seferi'ni TRT Haber'e anlattı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye’nin kutuplardaki bilim yolculuğu 2017'den beri kararlılıkla sürüyor.

6’ncı Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında Türk bilim insanları, dünyanın kuzey kesimindeki deniz buzu hattına ulaştı.

Kuzey Kutup Bölgesinde yürütülen çalışmalara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

 

TRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Kacır Türkiye'nin kutup vizyonuna dikkat çekti, Güney Kutbunda bilim üssü inşa edileceğini açıkladı.

"Buzullar yeryüzünün adeta hafızası"

Bakan Kacır, "Bilim insanlarımız 22 gün boyunca 4 bin deniz mili yaptılar, 6'ncı Arktik Bilim Seferi kapsamında 90 farklı istasyonda veriler topladılar. Buzullar yeryüzünün adeta hafızası niteliğinde; binlerce yıl öncesinden veri elde etme imkanına bilim insanlarımızın kavuştuğu bölgeler. Şimdi hedefimiz Antarktika'daki Güney Kutbunda bir bilim üssü inşa etmek İnşallah bu hedefe de hızla erişmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Bakan Kacır, Arktik bölgesinin sadece bilimsel değil, jeopolitik ve ekonomik açıdan da küresel dengeleri değiştirecek bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Kacır, "Burası dünya hidrokarbon rezervlerinin yaklaşık yüzde 30'unun, petrol rezervinin ise yüzde 15'e yakınının bulunduğu bir alan. İşte bu bölgede buzulların erimesi, önümüzdeki on yıllar içinde muhtemelen enerjiye yönelik çalışmaların hızlanmasını beraberinde getirecek" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü yürütücülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen dev organizasyonda, 12 farklı kritik proje yürütülüyor.

Zorlu kutup şartlarında, 3'ü yabancı olmak üzere toplam 12 bilim insanı görev yapıyor.

 


 

ETİKETLER
Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilimsel Araştırma
Sıradaki Haber
Rektör atamaları Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:09
ABD’den İran'ın Huzistan eyaletine füze saldırısı: 2 ölü
04:32
Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi
02:53
Kocaeli'de özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
03:19
Rektör atamaları Resmi Gazete'de
02:26
Kayseri'de polis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
01:47
"DOA uygulamasında iade tutarlarının düşürüldüğü" iddiası yalanlandı
İznik Gölü turkuaz renge büründü
İznik Gölü turkuaz renge büründü
FOTO FOKUS
İznik Gölü turkuaza büründü
İznik Gölü turkuaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ