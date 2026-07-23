Bakan Kacır, 6. Arktik Bilim Seferi'ni TRT Haber'e anlattı

Türkiye’nin kutuplardaki bilim yolculuğu 2017'den beri kararlılıkla sürüyor.

6’ncı Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında Türk bilim insanları, dünyanın kuzey kesimindeki deniz buzu hattına ulaştı.

Kuzey Kutup Bölgesinde yürütülen çalışmalara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6. Arktik Bilim Seferi'ni TRT Haber'e anlattı.



????"Bilim insanlarımız 22 gün boyunca veri topladı."



????"Türkiye'nin kutuplarda güçlü şekilde var olması için gayret ediyoruz."



????"Hedefimiz Antarktika'da Türk bilim üssü inşa etmek." pic.twitter.com/IgxYY8dg0A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 22, 2026

TRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Kacır Türkiye'nin kutup vizyonuna dikkat çekti, Güney Kutbunda bilim üssü inşa edileceğini açıkladı.

"Buzullar yeryüzünün adeta hafızası"

Bakan Kacır, "Bilim insanlarımız 22 gün boyunca 4 bin deniz mili yaptılar, 6'ncı Arktik Bilim Seferi kapsamında 90 farklı istasyonda veriler topladılar. Buzullar yeryüzünün adeta hafızası niteliğinde; binlerce yıl öncesinden veri elde etme imkanına bilim insanlarımızın kavuştuğu bölgeler. Şimdi hedefimiz Antarktika'daki Güney Kutbunda bir bilim üssü inşa etmek İnşallah bu hedefe de hızla erişmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Bakan Kacır, Arktik bölgesinin sadece bilimsel değil, jeopolitik ve ekonomik açıdan da küresel dengeleri değiştirecek bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Kacır, "Burası dünya hidrokarbon rezervlerinin yaklaşık yüzde 30'unun, petrol rezervinin ise yüzde 15'e yakınının bulunduğu bir alan. İşte bu bölgede buzulların erimesi, önümüzdeki on yıllar içinde muhtemelen enerjiye yönelik çalışmaların hızlanmasını beraberinde getirecek" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü yürütücülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen dev organizasyonda, 12 farklı kritik proje yürütülüyor.

Zorlu kutup şartlarında, 3'ü yabancı olmak üzere toplam 12 bilim insanı görev yapıyor.



