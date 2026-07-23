DMM, DOA uygulamasındaki 'iade tutarlarının düşürüldüğü' iddialarını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan DOA Sistemi kapsamında, DOA makinelerine yapılan iadelerde, sistemin ilk duyurulduğu günden itibaren belirlenen ambalaj başı 1 TL teşvik bedeli uygulamasında hiçbir değişiklik olmadığı; sürecin 1 TL üzerinden kesintisiz devam ettiği aktarıldı.

Kullanıcı başına günlük 200 ambalajlık makine limitine takılmadan yüksek miktarda, toplu iade yapmak isteyen kişiler için Sayma ve Doğrulama Merkezlerinin alternatif olarak hizmete sunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalnızca bu merkezlerde gerçekleştirilecek yüksek hacimli/toplu iadelerde ambalaj başı teşvik bedeli 50 kuruş olarak uygulanmaktadır. Geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve içecek ambalajlarının atık yerine değerli bir ham madde olarak ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen DOA Sistemi, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve destek görerek; başarıyla yürütülmektedir. Asılsız iddialara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."