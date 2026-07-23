Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.07.2026 00:41

DMM, DOA uygulamasındaki 'iade tutarlarının düşürüldüğü' iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM, DOA uygulamasındaki 'iade tutarlarının düşürüldüğü' iddialarını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan DOA Sistemi kapsamında, DOA makinelerine yapılan iadelerde, sistemin ilk duyurulduğu günden itibaren belirlenen ambalaj başı 1 TL teşvik bedeli uygulamasında hiçbir değişiklik olmadığı; sürecin 1 TL üzerinden kesintisiz devam ettiği aktarıldı.

Kullanıcı başına günlük 200 ambalajlık makine limitine takılmadan yüksek miktarda, toplu iade yapmak isteyen kişiler için Sayma ve Doğrulama Merkezlerinin alternatif olarak hizmete sunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalnızca bu merkezlerde gerçekleştirilecek yüksek hacimli/toplu iadelerde ambalaj başı teşvik bedeli 50 kuruş olarak uygulanmaktadır. Geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve içecek ambalajlarının atık yerine değerli bir ham madde olarak ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen DOA Sistemi, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve destek görerek; başarıyla yürütülmektedir. Asılsız iddialara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

DMM, DOA uygulamasındaki 'iade tutarlarının düşürüldüğü' iddialarını yalanladı

ETİKETLER
Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Bakanlıktan eşinden şiddet gören kadına ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:58
Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı
00:47
Trump: İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller
00:38
İran basını: ABD tarafından Ahvaz, Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik saldırı gerçekleştirildi
00:31
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
00:58
Yayalara çarpan otomobil site bahçesine devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
00:16
Bakanlıktan eşinden şiddet gören kadına ilişkin açıklama
İznik Gölü turkuaz renge büründü
İznik Gölü turkuaz renge büründü
FOTO FOKUS
İznik Gölü turkuaza büründü
İznik Gölü turkuaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ