Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 23.07.2026 00:27

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın beşinci faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak.

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Yılın 5. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu bugün Fatih Karahan Başkanlığında toplanacak. Para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak.

Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo faizini yüzde 37'de sabit bıraktı.

Ekonomist Tonguç Erbaş şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herhangi bir politika değişikliği faizde veya gecelikten haftalık fonlamaya geçiş gibi bir karar almayacağını düşünüyorum. Sadece bir önceki toplantıdan farklı açıklayacağı metin içerisinde daha iyimser bir enflasyon beklentisi, talebin azaldığına, kredi büyümesinin yavaşladığına ve önümüzdeki günlerde patikanın aşağı doğru olmasını beklediğini ifade edecektir."

Faiz kararı bugün 14.00'te

Faiz kararının yanında karar metninde yer alacak mesajlar da piyasalar için önemli..

Jeopolitik gelişmelerin metinde nasıl yankı bulacağı merak konusu. Enflasyon gelişmelerine dair satır başları da yakından izlenecek. Karar metnindeki mesajlar gelecek dönem para politikası çerçevesi açısından sinyal etkisi niteliği taşıyor.

Karar saat 14.00'te açıklanacak. 

ETİKETLER
Faiz Merkez Bankası Ekonomik Düzenlemeler
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nı açmak için çalışmalar hızlandırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:58
Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı
00:47
Trump: İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller
00:53
DMM, DOA uygulamasındaki 'iade tutarlarının düşürüldüğü' iddialarını yalanladı
00:38
İran basını: ABD tarafından Ahvaz, Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik saldırı gerçekleştirildi
00:58
Yayalara çarpan otomobil site bahçesine devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
00:16
Bakanlıktan eşinden şiddet gören kadına ilişkin açıklama
İznik Gölü turkuaz renge büründü
İznik Gölü turkuaz renge büründü
FOTO FOKUS
İznik Gölü turkuaza büründü
İznik Gölü turkuaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ