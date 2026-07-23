Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA/İHA 23.07.2026 00:17

Yayalara çarpan otomobil site bahçesine devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Uşak'ta yayalara çarpan otomobilin site bahçesine devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde Özgür K. yönetimindeki otomobil, savrularak yol kenarındaki Mustafa Emin Y. ve Yiğit H.'ye çarptı.

Kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra site bahçesine devrilen otomobil, burada park halindeki 4 otomobile çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 2 yaya, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yiğit H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ETİKETLER
Trafik Kazası Uşak
Sıradaki Haber
Kayseri'de düğün konvoyunda kaza: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:58
Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı
00:47
Trump: İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller
00:53
DMM, DOA uygulamasındaki 'iade tutarlarının düşürüldüğü' iddialarını yalanladı
00:38
İran basını: ABD tarafından Ahvaz, Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik saldırı gerçekleştirildi
00:31
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
00:16
Bakanlıktan eşinden şiddet gören kadına ilişkin açıklama
İznik Gölü turkuaz renge büründü
İznik Gölü turkuaz renge büründü
FOTO FOKUS
İznik Gölü turkuaza büründü
İznik Gölü turkuaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ