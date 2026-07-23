Yayalara çarpan otomobil site bahçesine devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde Özgür K. yönetimindeki otomobil, savrularak yol kenarındaki Mustafa Emin Y. ve Yiğit H.'ye çarptı.
Kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra site bahçesine devrilen otomobil, burada park halindeki 4 otomobile çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 2 yaya, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yiğit H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.