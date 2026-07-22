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Türkiye
AA 22.07.2026 22:50

Fethiye'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar 417 personel, 126 araç ve iş makinesiyle aralıksız devam ediyor.

Fethiye'deki orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]

Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, İnlice Mahallesi'ne kadar ulaştı. Mahalledeki bazı evler tahliye edildi.

Havanın kararmasıyla ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

"417 personel, 126 araç ve iş makinesi müdahale ediyor"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ilgililer yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Akbıyık, incelemelerin ardından gazetecilere, orman dışı alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçradığını anlattı.

Alevlerin yayılması üzerine AFAD koordinesinde bir kriz merkezi oluşturduklarını belirten Akbıyık, tüm kurumlar, özel sektör ve vatandaşlarla yangına müdahalenin yapıldığını dile getirdi.

Fethiye'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Yangına müdahale için birçok ilden destek ekip geldiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Şu anda yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Sabaha kadar tüm birimlerimiz mücadeleye devam edecek. Toplam 417 personel şu anda burada görev yapıyor. Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, emniyet, jandarma, Devlet Su İşleri, sağlık teşkilatımız, MUSKİ, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri. Toplamda 126 araç ve iş makinesi müdahale ediyor. Hava aydınlıkken 5 uçak, 14 helikopterle müdahale yapıldı. Karadan 53 arazöz, 16 su tankeri, 5 hızlı müdahale aracı, 17 iş makinesi, 6 TOMA, 1 ambulans, 1 bot, 1 mobil baz istasyonu ile müdahalemiz devam ediyor."

Akbıyık, yüksek hava sıcaklığı, düşük nispi nem ve rüzgarın da etkisiyle yangının geniş bir alana yayıldığını aktardı.

"Allah'a şükür can kaybımız yok"

Bölgenin Türkiye'nin gözdesi, Göcek'e yakın, Fethiye'nin güzel bir noktası olduğuna işaret eden Akbıyık, "Dolayısıyla öncelikle hem burada yaşayan vatandaşlarımızın hem de misafirlerimizin can güvenliğini korumak amacıyla eldeki tüm imkanları kullandık. Allah'a şükür can kaybımız yok." dedi.

Akbıyık, valilik tarafından yasaklanan yerlere girilmemesi, özellikle anız, çöp gibi alanların yakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Fethiye'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Vali Akbıyık, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü, kolluk kuvvetlerinin çalıştığını kaydetti.

Muğla'nın yangınlarla ilgili bilinçli olduğunu belirten Akbıyık, "Bütün kurum kuruluşlarımız, devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. AFAD merkezimizdeki koordinasyon merkezimizde etkili koordinasyonumuz var. Ayrıca destek olan özel sektör, vatandaşlarımız çok duyarlı, hepsine teşekkür ediyorum. Büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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