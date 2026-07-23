Samanyolu Galaksisi’nin geçmişte yan yatmış olabileceği ortaya çıktı

Bilim insanları uzun süredir Samanyolu Galaksisi’ni uzayda dengeli bir biçimde dönen düzgün bir disk olarak tanımlıyordu. Ancak Durham Üniversitesinden astronomların önderliğinde gerçekleştirilen araştırmalar, galaksimizin 13,6 milyar yıllık geçmişinde sanılandan çok daha çalkantılı dönemler geçirdiğini ortaya koydu.

Kozmolojik simülasyonlar vasıtasıyla yapılan incelemelerde, galaksinin yıldızlar, gaz ve toz bulutlarından oluşan ana diskinin, etrafını saran karanlık madde halesi içinde 90 dereceden fazla eğilerek yön değiştirdiği tespit edildi.

Erken dönem çarpışmaları galaksinin dengesini bozdu

Uzay merkezli Gaia teleskobunun elde ettiği veriler, galaksinin dış hatlarında yer alan yaşlı yıldızların galaktik merkez etrafında beklenenden çok daha yavaş döndüğünü gösteriyordu.

Araştırmacılar bu durumu, Samanyolu’nun yaklaşık 10 milyar yıl önce "Gaia Sosis" adı verilen başka bir galaksiyle çarpışmasına bağlıyor.

Bu tür büyük ölçekli bir birleşmenin yarattığı kütleçekim torkunun, galaktik diski kademeli olarak yana doğru eğdiği ve yıldız halesinin dönüş hızını yavaşlattığı ifade ediliyor.

Gece gökyüzü ve galaktik yapılar tamamen değişti

Bilim insanlarına göre bu eksen kayması, galaksimizin neden bazı sıra dışı özelliklere sahip olduğunu anlamak açısından büyük önem taşıyor.

Çin Bilimler Akademisi tarafından yapılan paralel bir araştırma da Samanyolu’nun karanlık madde halesi ile yıldız diskinin birbirine dik konumda bulunduğunu doğrulayarak bu teoriyi destekliyor.

Araştırmacılar, milyarlarca yıla yayılan bu devasa eğilme süreci sırasında galaksimizdeki yıldızların konumlarının ve gece gökyüzündeki takımyıldız dizilimlerinin tamamen başkalaştığını belirtiyor.