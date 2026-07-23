Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 23.07.2026 00:04

Samanyolu Galaksisi’nin geçmişte yan yatmış olabileceği ortaya çıktı

İngiltere’de yürütülen yeni bir simülasyon çalışması, Samanyolu Galaksisi’nin milyarlarca yıl önce küçük galaksilerle yaşadığı şiddetli çarpışmalar sonucunda ekseninin kademeli olarak yana kaydığını ve tam anlamıyla yan yattığını gösterdi.

Samanyolu Galaksisi’nin geçmişte yan yatmış olabileceği ortaya çıktı

Bilim insanları uzun süredir Samanyolu Galaksisi’ni uzayda dengeli bir biçimde dönen düzgün bir disk olarak tanımlıyordu. Ancak Durham Üniversitesinden astronomların önderliğinde gerçekleştirilen araştırmalar, galaksimizin 13,6 milyar yıllık geçmişinde sanılandan çok daha çalkantılı dönemler geçirdiğini ortaya koydu.

Kozmolojik simülasyonlar vasıtasıyla yapılan incelemelerde, galaksinin yıldızlar, gaz ve toz bulutlarından oluşan ana diskinin, etrafını saran karanlık madde halesi içinde 90 dereceden fazla eğilerek yön değiştirdiği tespit edildi.

Erken dönem çarpışmaları galaksinin dengesini bozdu

Uzay merkezli Gaia teleskobunun elde ettiği veriler, galaksinin dış hatlarında yer alan yaşlı yıldızların galaktik merkez etrafında beklenenden çok daha yavaş döndüğünü gösteriyordu.

Araştırmacılar bu durumu, Samanyolu’nun yaklaşık 10 milyar yıl önce "Gaia Sosis" adı verilen başka bir galaksiyle çarpışmasına bağlıyor.

Bu tür büyük ölçekli bir birleşmenin yarattığı kütleçekim torkunun, galaktik diski kademeli olarak yana doğru eğdiği ve yıldız halesinin dönüş hızını yavaşlattığı ifade ediliyor.

Gece gökyüzü ve galaktik yapılar tamamen değişti

Bilim insanlarına göre bu eksen kayması, galaksimizin neden bazı sıra dışı özelliklere sahip olduğunu anlamak açısından büyük önem taşıyor.

Çin Bilimler Akademisi tarafından yapılan paralel bir araştırma da Samanyolu’nun karanlık madde halesi ile yıldız diskinin birbirine dik konumda bulunduğunu doğrulayarak bu teoriyi destekliyor.

Araştırmacılar, milyarlarca yıla yayılan bu devasa eğilme süreci sırasında galaksimizdeki yıldızların konumlarının ve gece gökyüzündeki takımyıldız dizilimlerinin tamamen başkalaştığını belirtiyor.

ETİKETLER
İngiltere Bilimsel Araştırma Uzay Çalışmaları Uzay
Sıradaki Haber
Karıncalı tatlı yapan Michelin yıldızlı şefe hapis talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:58
Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı
00:47
Trump: İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller
00:53
DMM, DOA uygulamasındaki 'iade tutarlarının düşürüldüğü' iddialarını yalanladı
00:38
İran basını: ABD tarafından Ahvaz, Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik saldırı gerçekleştirildi
00:31
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
00:58
Yayalara çarpan otomobil site bahçesine devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
İznik Gölü turkuaz renge büründü
İznik Gölü turkuaz renge büründü
FOTO FOKUS
İznik Gölü turkuaza büründü
İznik Gölü turkuaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ