Açık 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.07.2026 22:59

Ukrayna'dan, BM Güvenlik Konseyine 27 Temmuz'da acil toplantı çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın son dönemlerde Karadeniz'deki sivil kargo gemilerine saldırılar düzenlediğini belirterek, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 27 Temmuz'da acil toplanması için çağrıda bulunduklarını bildirdi.

Ukrayna'dan, BM Güvenlik Konseyine 27 Temmuz'da acil toplantı çağrısı

Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son zamanlarda Karadeniz'deki sivil gemileri hedef almaya devam ettiğini belirterek, "Rusya, küresel gıda güvenliğini rehin alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerde "en az üç sivil kargo gemisinin" hedef alındığını ifade eden Sybiha, şunları kaydetti:

"Onlarca mürettebat üyesi öldü veya yaralandı. Bugün, tam hasat mevsiminin ortasında, Karadeniz'deki Ukrayna deniz koridorundan tek bir gemi bile geçmedi. Bu, kasıtlı bir ekonomik ve insani terör eylemidir."

"Milyonlarca aile artan gıda fiyatları ve kıtlıkla karşı karşıya kalabilir"

Sybiha, Rusya'nın Karadeniz'deki gemilere saldırılar düzenleyerek küresel gıda pazarlarını hedef aldığını anlatarak, "Bu terör devam ederse Afrika, Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika'daki milyonlarca aile artan gıda fiyatları ve kıtlıkla karşı karşıya kalabilir." ifadesine yer verdi.

Konuyla ilgili BMGK'nin 27 Temmuz'da acil toplanması için çağrıda bulunduklarını aktaran Sybiha, "Hiçbir ülkenin dünyayı aç bırakma hakkı yoktur. Küresel baskı Rus terörünü durdurabilir." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
İran: ABD, 3. Dünya Savaşı için ayırdığı silahları İran'a karşı kullandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
Kayseri'de düğün konvoyunda kaza: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
22:53
İran: ABD, 3. Dünya Savaşı için ayırdığı silahları İran'a karşı kullandı
23:18
Fethiye'deki orman yangınına müdahale ediliyor
22:44
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak
22:45
İstanbul Başakşehir, Inter Turku ile berabere kaldı
22:41
ABD Gizli Servisi, ülkede "son derece değişken tehdit ortamı" olduğu uyarısında bulundu
İznik Gölü turkuaz renge büründü
İznik Gölü turkuaz renge büründü
FOTO FOKUS
Uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ