Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle ilk kez ‘amansız sıcak gün’ uyarısı verildi

Japonya Meteoroloji Ajansı, geçmişte nadir görülen ancak günümüzde sıklaşan aşırı sıcaklara karşı halkı uyarmak amacıyla 40 derecenin üzerindeki günler için "kokushobi" yani "amansız sıcak gün" terimini kullanmaya başladı.

Ülke genelinde Gujo, Tajimi ve Toyota kentlerinde sıcaklıklar 40 derece ve üzerini görerek tarihi rekorları tazeledi. Ulusal ölçekteki yüzlerce gözlem istasyonunun üçte birinden fazlasında sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde seyrederken, aşırı sıcaklar nedeniyle Niigata ve Kanagawa kentlerinde can kayıpları yaşandı.

Günlük yaşam, tarım ve spor gelenekleri değişiyor

Artan sıcaklıklar Japonya’da sosyal ve ekonomik hayatı doğrudan etkiliyor. Sıcak hava nedeniyle temel gıda maddesi olan pirincin verimi düşerken, çiftçiler sıcağa dayanıklı pirinç türlerine ve avokado gibi geleneksel olmayan ürünlerin üretimine yöneliyor.

Ülkenin en popüler spor etkinliklerinden biri olan ulusal lise beyzbol turnuvası da sıcağın etkisinden korunmak amacıyla sabah ve akşam oturumları olarak ikiye bölündü.

Araştırmalar, sera gazı emisyonları azaltılmadığı takdirde önümüzdeki onlarca yıl içinde okullardaki açık alan sporlarının tamamen imkansız hale gelebileceğini gösteriyor.

İş yerlerinde kıyafet serbestliği ve tasarruf tedbirleri

Aşırı sıcaklar ve zorlaşan elektrik tedariki karşısında Japon şirket kültüründe de esnemeye gidiliyor. Klima kullanımından kaynaklanan elektrik tüketimini azaltmayı hedefleyen "Cool Biz" uygulaması kapsamında, ofis çalışanlarına şort, polo yaka tişört ve spor ayakkabı giymeleri tavsiye ediliyor.

Geleneksel olarak takım elbise ve kravat zorunluluğunun bulunduğu iş ortamlarında bu tür rahat kıyafetlerin teşvik edilmesi, ülkedeki kurumsal iklimin geçirdiği değişimi göz önüne seriyor.