Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 23.07.2026 00:07

Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle ilk kez ‘amansız sıcak gün’ uyarısı verildi

Japonya’da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşmasıyla birlikte, nisan ayında yürürlüğe giren yeni tanımlama kapsamında ilk kez "amansız sıcak gün" alarmı verildi. Rekor kıran sıcak hava dalgası can kayıplarına yol açarken, günlük yaşamdan giyim kuşam kurallarına kadar pek çok alanda radikal değişikliklerin önünü açtı.

Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle ilk kez ‘amansız sıcak gün’ uyarısı verildi

Japonya Meteoroloji Ajansı, geçmişte nadir görülen ancak günümüzde sıklaşan aşırı sıcaklara karşı halkı uyarmak amacıyla 40 derecenin üzerindeki günler için "kokushobi" yani "amansız sıcak gün" terimini kullanmaya başladı.

Ülke genelinde Gujo, Tajimi ve Toyota kentlerinde sıcaklıklar 40 derece ve üzerini görerek tarihi rekorları tazeledi. Ulusal ölçekteki yüzlerce gözlem istasyonunun üçte birinden fazlasında sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde seyrederken, aşırı sıcaklar nedeniyle Niigata ve Kanagawa kentlerinde can kayıpları yaşandı.

Günlük yaşam, tarım ve spor gelenekleri değişiyor

Artan sıcaklıklar Japonya’da sosyal ve ekonomik hayatı doğrudan etkiliyor. Sıcak hava nedeniyle temel gıda maddesi olan pirincin verimi düşerken, çiftçiler sıcağa dayanıklı pirinç türlerine ve avokado gibi geleneksel olmayan ürünlerin üretimine yöneliyor.

Ülkenin en popüler spor etkinliklerinden biri olan ulusal lise beyzbol turnuvası da sıcağın etkisinden korunmak amacıyla sabah ve akşam oturumları olarak ikiye bölündü.

Araştırmalar, sera gazı emisyonları azaltılmadığı takdirde önümüzdeki onlarca yıl içinde okullardaki açık alan sporlarının tamamen imkansız hale gelebileceğini gösteriyor.

İş yerlerinde kıyafet serbestliği ve tasarruf tedbirleri

Aşırı sıcaklar ve zorlaşan elektrik tedariki karşısında Japon şirket kültüründe de esnemeye gidiliyor. Klima kullanımından kaynaklanan elektrik tüketimini azaltmayı hedefleyen "Cool Biz" uygulaması kapsamında, ofis çalışanlarına şort, polo yaka tişört ve spor ayakkabı giymeleri tavsiye ediliyor.

Geleneksel olarak takım elbise ve kravat zorunluluğunun bulunduğu iş ortamlarında bu tür rahat kıyafetlerin teşvik edilmesi, ülkedeki kurumsal iklimin geçirdiği değişimi göz önüne seriyor.

ETİKETLER
Japonya Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Samanyolu Galaksisi’nin geçmişte yan yatmış olabileceği ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:58
Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı
00:47
Trump: İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller
00:53
DMM, DOA uygulamasındaki 'iade tutarlarının düşürüldüğü' iddialarını yalanladı
00:38
İran basını: ABD tarafından Ahvaz, Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik saldırı gerçekleştirildi
00:31
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
00:58
Yayalara çarpan otomobil site bahçesine devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
İznik Gölü turkuaz renge büründü
İznik Gölü turkuaz renge büründü
FOTO FOKUS
İznik Gölü turkuaza büründü
İznik Gölü turkuaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ