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Dünya
The Guardian 23.07.2026 00:00

Karıncalı tatlı yapan Michelin yıldızlı şefe hapis talebi

Güney Kore’de Michelin yıldızlı bir restoranın sahibi ve şefi, gıda güvenliği yasalarınca tüketimine izin verilmeyen karıncaları tatlı sunumunda kullandığı gerekçesiyle bir yıl hapis ve ağır para cezası talebiyle yargılanıyor.

Karıncalı tatlı yapan Michelin yıldızlı şefe hapis talebi

Seul’ün lüks Gangnam semtinde bulunan iki Michelin yıldızlı restoranın sahibi, ülkenin gıda yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, durumun rutin denetimler yerine sosyal medya paylaşımları ve blog yazılarında fark edilmesi üzerine soruşturma başlattı.

Restoranın, ekşi bir tat aroması katmak amacıyla hazırladığı sorbe tatlısının üzerine kurutulmuş karınca serpiştirerek müşterilere sunduğu tespit edildi.

Mevzuata aykırı ithalat ve satış iddiası

Güney Kore yasalarına göre yalnızca çekirge, un kurdu ve ipek böceği kozası gibi sınırlı sayıdaki böcek türünün gıda maddesi olarak kullanılmasına izin veriliyor.

Tüketim onayı bulunmayan böcek türlerini kullanmak isteyen işletmelerin önceden geçici izin alması gerekirken, restoranın bu prosedürü uygulamadığı belirtildi.

Savcılık, restoranın ABD ve Tayland’dan ithal ettiği karıncalarla dört yıl boyunca binlerce porsiyon tatlı sattığını ve bu süreçte on binlerce karınca kullandığını öne sürdü.

Savunma ve mahkeme süreci

Mahkemede suçlamalara yanıt veren restoran yönetimi, sunulan rakamların gerçeği yansıtmadığını ve her müşterinin bu ilaveyi kabul etmediğini savundu.

Şefin daha önce ABD ve Avrupa’daki çalışmaları sırasında yemeklere doğal ekşilik katmak için karınca kullandığı, bu uygulamanın Güney Kore’de yasadışı olduğunu ise bilmediği ifade edildi.

İddianamede restoran işletmecisi için bir yıl hapis, bağlı şirket için ise yüksek miktarda para cezası talep edilirken, davaya ilişkin nihai kararın sonbaharda açıklanması bekleniyor.

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