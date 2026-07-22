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Dünya
AA 22.07.2026 22:42

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargılanmasına 1 Haziran 2027'de başlanacak.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak

ABC News'in haberine göre, ABD'de federal yargıç Alvin Hellerstein, bugün yapılan ön duruşma sırasında Maduro'nun yargılanacağı davanın duruşmasının tarihini belirledi.

Buna göre Maduro ve eşi Flores, 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak.

Maduro'nun avukatı Barry Pollack, müvekkilinin egemen bir devletin lideri olması nedeniyle yargılanma dokunulmazlığına sahip olduğunu belirterek, bu sebeple iddianameye itiraz edeceğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

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