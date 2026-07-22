Fransa’da aşırı sıcaklar 5 bin 700 can aldı

Fransa Ulusal Sağlık Ajansı, 17 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında ülkede normal döneme kıyasla 5 bin 764 fazladan ölüm kaydedildiğini duyurdu.

Beklenen mortality oranında yüzde 36’lık bir artışa işaret eden bu durumun, özellikle 25-27 Haziran tarihleri arasında yoğunlaştığı ve yaşamını yitirenlerin yaklaşık üçte ikisinin 75 yaş ve üzeri bireyler olduğu belirtildi.

Yetkililer, bu ölümlerin tüm nedenlere bağlı gerçekleştiğini açıklarken, kaydedilen toplam sayının geçen yılın tüm yaz sezonundaki fazladan ölüm rakamlarını geride bıraktığına dikkat çekti.

İspanya ve Fransa’da kontrolden çıkan yangınlar

Sıcak hava dalgası Güney Avrupa genelinde yıkıcı orman yangınlarını da beraberinde getirdi. İspanya’nın Madrid kentinin kuzeyindeki Guadalajara bölgesinde çıkan ve 32 bin hektardan fazla alanı küle çeviren dev yangın nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Ülke genelinde bu yıl yanan toplam alanın 100 bin hektarı aştığını belirten İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, iklim krizine karşı tedbirlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Benzer şekilde Fransa’nın güney bölgelerinde de binlerce hektarlık alan yanarken, mücadele sırasında iki itfaiyeci hayatını kaybetti.

Akdeniz havzasında aşırı sıcaklar ve acil tedbirler

Aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgarlar tüm Akdeniz havzasını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. İtalya’nın Sicilya adasında yüksek sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangınlar nedeniyle ada genelinde en yüksek risk seviyesi ilan edildi.

Yunanistan’da hava sıcaklıklarının 41 dereceyi aşması üzerine günün en sıcak saatlerinde dışarıda çalışma yasağı getirilirken, meteoroloji uzmanları insan kaynaklı iklim değişikliğinin bu tür kuraklık, sıcak dalgası ve yangın risklerini her geçen gün daha da artırdığı konusunda uyarıda bulunuyor.