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Dünya
AA 22.07.2026 21:41

Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmaması konusunda uyarıyoruz

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmaması korusunda uyarıda bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmaması konusunda uyarıyoruz

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’na ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, "Hürmüz Boğazı’nın girişi ve çıkışı bellidir ve kesin kontrolümüz altındadır. Alternatif güzergah güvensiz ve tehlikelidir. Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmasının telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trump, İran'ı tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Bundan böyle, İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka herhangi bir cihaz veya silahla ateş açtığı her seferinde, Amerika Birleşik Devletleri, başkent Tahran’ın çevresinde veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayarak imha edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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