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Dünya
AA 22.07.2026 21:20

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Savaşın denklemi net; ya hepimiz ya hiçbirimiz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını belirterek, ya herkesin güvende olacağını ya da hiç kimsenin güvende olmayacağını söyledi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Savaşın denklemi net; ya hepimiz ya hiçbirimiz

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazı ve petrol satışına ilişkin açıklama yaptı.

"Bu savaşın denklemi net; ya hepimiz ya hiçbirimiz!" ifadesini kullanan Kalibaf, "Bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satmayacak. Güvenliğimiz sağlanmazsa, hiçbir altyapı güvende olmayacak." dedi.

"Boğaz'daki durumun savaştan önceki haline dönmeyeceğini defalarca söyledik"

Kalibaf, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin ABD güçlerinin yokluğuna bağlı olduğunu savunarak "Boğaz'daki durumun savaştan önceki haline dönmeyeceğini defalarca söyledik." ifadesini kullandı.

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