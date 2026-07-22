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Dünya
AA 22.07.2026 17:53

İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "sıra dışı tehlike" uyarısı yapıldı

İspanya'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerde "sıra dışı tehlike" uyarısı verildi.

İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "sıra dışı tehlike" uyarısı yapıldı

İspanya Meteoroloji Enstitüsünün (AEMET) sosyal medya hesabından ülkede etkili olan sıcak havaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Valencia, Alicante şehirlerinin güneyindeki kıyıların iç kesimlerinde sıcaklığın 42 derece ve üzerine çıktığı, Vega del Segura ve Valle del Guadalentin, Lorca ve Aguilas bölgelerinde 44 derece ve üzerinde seyrettiği belirtildi.

Bu bölgeler için "sıra dışı tehlike" ve en üst seviye olan "kırmızı" sıcaklık uyarısı yapılan açıklamada, İber Yarımadası ve Balear Adaları'nda 39 ila 42 derecedeki sıcaklık nedeniyle "turuncu" uyarı verildiği ifade edildi.

İspanya Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da sağlık riski uyarısı yapılarak halka sıcaklardan korunmaları, su içmeleri ve ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmaları çağrısında bulunuldu.

İspanya Başbakanı Sanchez'den iklim krizinin ele alınması çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl ülke genelinde çıkan 22 büyük yangın sonucunda 100 bin hektarı aşkın alanın kül olduğunu ifade etti.

Sanchez, son 10 yılda yangınlarda yanan alanların yıllık ortalamasının yaklaşık olarak bu büyüklüğe tekabül ettiğine dikkati çekti.

İspanya hükümetinin yangınlar için gerekli tüm kaynakları harekete geçirdiğini kaydeden Sanchez, "Tüm siyasi güçleri ortak düşmana odaklanmaya çağırıyorum, iklim acil durumuna. Devlet anlaşmasına varmak zaruridir." ifadesini kullandı.

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