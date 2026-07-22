Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 193 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,46 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,62 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde artan jeopolitik riskler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle karışık bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı şirket bilançolarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarına çevrildi.

Yurt içinde BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel alıcılı bir seyir izlerken, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışına ise Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.