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Dünya
AA 22.07.2026 17:14

KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı, öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), aşırı sıcaklardan dolayı 22 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı.

KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı, öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle 22 Temmuz'dan itibaren 1 Ağustos’a kadar 12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışmayı yasakladı.

Bakanlığın kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Aşırı sıcaklarda çalışanlarımızın sağlığını korumak önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Hasipoğlu, kararın yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcak hava koşullarının çalışanların sağlık ve güvenliği üzerinde oluşturabileceği riskleri en aza indirmek amacıyla alındığını belirterek, açık alanda faaliyet gösteren tüm işverenlerin çalışma programlarını belirtilen saatleri dikkate alarak yeniden düzenlemeleri ve çalışanların sağlık ile güvenliğini korumaya yönelik gerekli tüm tedbirleri eksiksiz şekilde uygulamaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları 43 dereceye çıkacak

KKTC Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının Ada'nın iç kesimlerinde önümüzdeki günlerde 41-43 dereceye ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

KKTC Meteoroloji Dairesinin 23-29 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahminlerine göre, en yüksek sıcaklığın periyodun ilk ve son günleri iç kesimlerde 41–43, cuma, cumartesi ve pazar günleri 36–38, sahillerde ise periyot boyunca 33–35 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Yine hava tahminlerinde rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; cuma ve cumartesi günleri ise yer yer kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor.

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