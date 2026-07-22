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Dünya
AA 22.07.2026 15:07

İran: ABD'nin 27 Haziran'dan beri düzenlediği saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53, yaralananların ise 592 olduğu duyuruldu.

İran: ABD'nin 27 Haziran'dan beri düzenlediği saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpu sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı yetkili, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 53, yaralı sayısının ise 592 olduğunu belirtti.

Kermanpur, yaralılardan 36'sının tedavisinin hastanede sürdüğü, diğer yaralıların gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildikleri bilgisini verdi.

İran Sağlık Bakanlığı yetkilisi Kermanpur, 19 Temmuz'daki açıklamasında, ölü sayısının 50'yi aştığını ve yaralı sayısının 520 civarında olduğunu belirtmişti.

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