İran: ABD'nin 27 Haziran'dan beri düzenlediği saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpu sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı yetkili, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 53, yaralı sayısının ise 592 olduğunu belirtti.

Kermanpur, yaralılardan 36'sının tedavisinin hastanede sürdüğü, diğer yaralıların gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildikleri bilgisini verdi.

İran Sağlık Bakanlığı yetkilisi Kermanpur, 19 Temmuz'daki açıklamasında, ölü sayısının 50'yi aştığını ve yaralı sayısının 520 civarında olduğunu belirtmişti.