Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenleme zarureti ortaya çıktı

Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan 6 siyasi partinin genel başkanları ve grup temsilcileriyle gerçekleştirdiği istişare sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin tarihi bir süreçten geçtiğini vurgulayan Kurtulmuş, geçen yıl 5 Ağustos’ta başlatılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının, toplumun geniş kesimlerinin katılımıyla hazırlanan müşterek bir raporla sonuçlandığını hatırlattı. Bu raporun gelecek süreç için bir "yol haritası" niteliği taşıdığını ifade eden Kurtulmuş, terör örgütünün silah bıraktığını ilan etmesiyle yeni bir evreye geçildiğini kaydetti.

"Sürecin taşıyıcısı Meclis’tir"

Dünyadaki çatışma çözümü örneklerinden farklı olarak Türkiye'deki sürecin tamamen yerli ve milli bir iradeyle yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti;

İki gündür Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sürdürdüğümüz, Meclis’te grubu bulunan altı siyasi partinin başkanları ve grup temsilcileriyle yaptığımız görüşmeleri, istişareleri değerlendirmek ve içinde bulunduğumuz süreci sizlerle paylaşmak bakımından bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki; Türkiye fevkalade önemli bir tarihi süreçten geçiyor. Ve geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde burada, yine bu binada başladığımız Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları; 21 uzun toplantı, Türkiye toplumunun farklı kesimlerinden yüzlerce insanın dinlendiği istişareler, müzakereler sonucunda fevkalade önemli bir müşterek rapor hazırladı.

"Rapor rehber niteliği taşıdı"

Bu rapor, esasında bundan sonraki süreçte bizim için bir yol haritası, bir rehber niteliği taşıdı. Orada partilerimizin, katılan partilerimizin tamamının ittifakıyla bir rapor oluştu ve Türkiye için bir yol haritası oldu. Şunu ifade etmek isterim ki; terör örgütünün silahları bıraktığını ilan etmesiyle birlikte yeni bir süreç başlamış oldu. Bu süreçte Meclis’teki bu komisyonun çalışmaları fevkalade değerli ve önemliydi.

Ayrıca dünyadaki bütün çatışma çözümlerine de baktığımız zaman, son derece nitelikli ve son derece farklı bir çalışma oldu. Bu çalışmada bir üçüncü göze yer yoktu. Çünkü bütün siyasi partiler, millet adına sürecin hem denetleyicisi hem de sürecin taşıyıcısı oldular. Ayrıca burada böylesine fevkalade önemli bir ortak metnin çıkarılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü göstermesi, demokratik fonksiyonunu ortaya koyması bakımından son derece önemli ve değerli.

"Ortak bir noktaya doğru gelindi"

Bu büyük demokratik atılımın arkasından, özellikle bölgedeki gelişmelerin Türkiye lehine de bir süreci oluşturduğunu biliyoruz. 27 Nisan’da ortaya konulan silahsız bir döneme girilme iradesinin defaatle tekrarlanması sonucunda komisyon çalışmalarının da başarıyla nihayete ermesi sonucunda ortak bir noktaya doğru gelindi. Bundan sonraki süreçte; artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye’de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı.

Bu sürecin tabii ki doğal bir sonucu olarak karşımızdadır. Bu çerçevede de yine bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki; nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin. Bunun için bu ziyarette en temel amacımız budur; böyle bir ortak anlayışın gündeme getirilmesini temin etmektir.

"Genel af niteliği taşımayacak"

Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki; raporumuzun altıncı bölümünde yer alan örgütün, münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin, yasal düzenlemelere ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.

"Hedef Meclis tatiline kadar yasalaşması"

Mühim olan mesele, özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırmasını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde; aşağı yukarı ana çerçeve itibarıyla bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Bundan sonraki süreçte, çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkanvekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler. Belki ondan sonraki süreçte bütün partilerden temsilcilerle birlikte müşterek bir çalışma gündeme getirilecek. Ümit ve arzu ederiz ki; Meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir dönemin de kapılarını ardına kadar açar.