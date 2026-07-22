Uzmanlardan KKKA uyarısı: Erken başvuru hayat kurtarıyor

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 13 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla üniversitedeki bir kafede basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Üniversitede yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler veren Şengönül, KKKA ile ilgili de değerlendirmede bulundu.

KKKA hastalığının tedavisinde önemli tecrübeye sahip olduklarını belirten Şengönül, "Kene Sivas'a yüklenmemeli, Cumhuriyet Üniversitesi bu anlamda şifa dağıtan bir hastanedir. KKKA hastalarını iyileştirme konusunda başarılı bir oranımız var." dedi.

Prof. Dr. Doğan ise bu yıl kene tutunması nedeniyle hastaneye 129 kişinin başvurduğunu ifade ederek, "Bu vakalardan maalesef 10'u hayatını kaybetti. 13 vakanın tedavisi hastanemizde devam ediyor. Durumu kritik olan 2 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor." diye konuştu.

Vakaların geçen yılın aynı dönemine göre benzer seviyelerde olduğuna değinen Doğan, erken dönemde hastaneye başvurulduğunda çok daha etkili destek tedavisi gerçekleştirdiklerini vurguladı